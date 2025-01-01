Panipat News: राष्ट्रीय कबीरपंथी जुलाहा विकास महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित

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राष्ट्रीय सचिव राजकुमार कटारिया पानीपत व राष्ट्रीय सहसचिव विकास कुमार रोशे पानीपत को बनाया गया। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रामकुमार पानीपत को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष अमित पंवार पानीपत को जिम्मेदारी दी गई। राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रमोद कुमार तोमर दिल्ली को बनाया गया व राष्ट्रीय संगठन मंत्री लोकेश कुमार दहिया दिल्ली को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेन्द्र सिंह दिल्ली, पार्थ सिंह करनाल, डॉ. मुकेश कुमार पानीपत, राकेश कुमार पानीपत को नियुक्त किया गया।बैठक की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. ओमवीर सिंह पंवार ने कहा कि महासभा शीघ्र ही संगठन विस्तार की दिशा में तेजी से कार्य करते हुए विभिन्न प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों तथा जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। इसका उद्देश्य देश के अलग-अलग राज्यों एवं जिलों में समाज के लोगों को महासभा से जोड़कर एक मजबूत, अनुशासित, सक्रिय एवं प्रभावी राष्ट्रीय संगठनात्मक ढांचा तैयार करना है। इस मौके पर देशराज कॉलोनी धर्मशाला के प्रधान ओमप्रकाश अटवाल, ग्रीन पार्क कबीर आश्रम के प्रधान पदम सिंह, कबीर चौरा आश्रम परमहंस कुटिया से तेजपाल पवार व संत शिरोमणि कबीर सेवा समिति शिवनगर के प्रधान संजय चौहान मौजूद रहे।