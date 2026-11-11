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Panipat News: नगर निगम खरीदेगा 50 ई- रिक्शा

Wed, 11 Nov 2026 02:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:22 AM IST
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Municipal Corporation to purchase 50 e-rickshaws
पानीपत। नगर निगम क्षेत्र में डोर-टू-डोर कूड़ा उठान व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए निगम प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है।
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शहर की तंग गलियों और संकरे मोहल्लों से कचरा उठाने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए निगम द्वारा 50 नई ईवी-रिक्शा (इलेक्ट्रिक रिक्शा) खरीदी जाएंगी। इसके लिए नगर निगम की ओर से आधिकारिक तौर पर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

शुरुआती चरण में इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इसके तहत वार्ड नंबर 9, 10 और 11 के उन चुनिंदा क्षेत्रों में ईवी-रिक्शा चलाई जाएंगी, जहां बड़े वाहन नहीं पहुंच पाते हैं।
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