Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Explained ways to teach yoga in sports

Panipat News: खेल-खेल में योग सिखाने के बताए अनूठे तरीके

Wed, 11 Nov 2026 02:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:31 AM IST
विज्ञापन
Explained ways to teach yoga in sports
डाइट में आयोजित 30 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर में शिक्षकों को योग का महत्व बताते डॉ. मनीष कुकरे
पानीपत। विद्यालयों में योग को रोचक और गतिविधि आधारित बनाने के उद्देश्य से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित 30 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर में मंगलवार को खेल-खेल में योग सिखाने पर विशेष सत्र आयोजित किया गया। इसमें मुख्य वक्ता हरियाणा योग आयोग के वरिष्ठ सदस्य डॉ. मनीष कुकरेजा ने शिक्षकों को योग सिखाने के अभिनव तरीके बताए।
विज्ञापन

उन्होंने एबीसी ऑफ योग, हिंदी योग वर्णमाला, योग सांप-सीढ़ी, लूडो और शतरंज जैसे खेलों के माध्यम से योग की बारीकियां समझाईं। ए से आसन, बी से बॉडी और सी से चक्र जैसे उदाहरण देकर बताया कि खेलों और गतिविधियों के जरिए बच्चों में योग के प्रति रुचि बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने हास्य योग का अभ्यास भी करवाया।
विज्ञापन

कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी एवं डायट प्राचार्या नीलम कुंडू ने की। मुख्य अतिथि डॉ. सुधीर सूद और विशिष्ट अतिथि भारतीय योग संस्थान के जिलाध्यक्ष डॉ. अनिल भाटिया रहे। शिविर का संचालन जिला नोडल अधिकारी ममता दहिया ने किया। शिविर में 52 शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed