Panipat News: निगम आयुक्त देर रात को सड़कों पर उतरे, सफाई व्यवस्था का लिया जायजा

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सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए मैदान में उतरेअधिकारियों को दिए वैकल्पिक इंतजामों के सख्त निर्देशमाई सिटी रिपोर्टरपानीपत। शहर में सफाई कर्मचारियों की चल रही हड़ताल के बीच चरमराती सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नगर निगम आयुक्त डॉ. पंकज एक्शन मोड में आ गए हैं। बुधवार रात उन्होंने खुद सड़कों पर उतरकर औचक निरीक्षण किया और विभिन्न क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। आयुक्त की इस देर रात की कार्रवाई से निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया।आयुक्त डॉ. पंकज का निरीक्षण अभियान देर रात 10:30 बजे बरसात रोड से शुरू हुआ। इसके बाद वे 10:45 बजे जीटी रोड और सनौली रोड पहुंचे। रात बजे उन्होंने असंध रोड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शहर के प्रमुख बाजारों, मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरे के उठान की स्थिति देखी। कई स्थानों पर कचरे के ढेर और नियमित सफाई न होने पर उन्होंने मौके पर मौजूद निगम अधिकारियों से जवाब-तलब किया और पूरी स्थिति की जानकारी ली।निरीक्षण के दौरान डॉ. पंकज ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कर्मचारियों की हड़ताल का असर शहर की आम जनता पर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपलब्ध संसाधनों का पूरा उपयोग कर शहर के प्रमुख और संवेदनशील क्षेत्रों से कचरा उठाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वैकल्पिक इंतजामों के जरिये सफाई व्यवस्था को हर हाल में सामान्य बनाए रखा जाए।आयुक्त के इस अचानक किए गए निरीक्षण से निगम प्रशासन में मुस्तैदी बढ़ गई है। निगम प्रशासन ने दावा किया कि शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए जल्द ही अन्य वैकल्पिक उपाय लागू किए जाएंगे, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।