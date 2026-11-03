फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Motorcyclist killed after being hit by an unidentified vehicle on GT Road

Panipat News: जीटी रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत

Tue, 03 Nov 2026 08:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 08:23 PM IST
विज्ञापन
Motorcyclist killed after being hit by an unidentified vehicle on GT Road
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

पानीपत। जीटी रोड पर सिवाह गांव के पास सोमवार को देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार डाडोला गांव के राहुल (32) की मौत हो गई।
परिजनों ने बताया कि राहुल एक कंपनी में चालक था। वह रोजाना की तरह सोमवार को रात में कंपनी में काम खत्म कर बाइक से घर लौट रहा था। वह जीटी रोड पर सिवाह गांव के पास पहुंचा तो किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया। यहां चिकित्सकोंं ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सेक्टर-29 औद्योगिक थाना प्रभारी रोबिन ने बताया कि सड़क हादसे में युवक की मौत की सूचना मिली थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। जांच के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed