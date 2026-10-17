Panipat News: यूथ फेस्टिवल की रंगोली में मोनी ने हासिल किया प्रथम स्थान

विज्ञापन



24

पानीपत। आर्य पीजी कॉलेज में 14 से 16 अक्टूबर तक आयोजित 49वें करनाल जोनल यूथ फेस्टिवल में चौधरी देवीलाल मेमोरियल कन्या कॉलेज की छात्रा मोनी ने रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। एमए राजनीति विज्ञान की छात्रा मोनी ने पहले दिन यह उपलब्धि प्राप्त की। शनिवार को कॉलेज पहुंचने पर छात्रा का स्वागत किया गया। प्राचार्या डॉ. सुमन लता ने उपलब्धि का श्रेय स्टाफ और सांस्कृतिक प्रभारी प्रो. उर्मिला के योगदान को दिया। उन्होंने कहा कि आगामी यूथ फेस्टिवल में छात्राओं को अधिक विधाओं में भाग लेने के अवसर दिए जाएंगे।