फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Moni secured first place in the rangoli competition at the youth festival.

Panipat News: यूथ फेस्टिवल की रंगोली में मोनी ने हासिल किया प्रथम स्थान

Sat, 17 Oct 2026 06:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 06:28 PM IST
विज्ञापन
Moni secured first place in the rangoli competition at the youth festival.
पानीपत। आर्य पीजी कॉलेज में 14 से 16 अक्टूबर तक आयोजित 49वें करनाल जोनल यूथ फेस्टिवल में चौधरी देवीलाल मेमोरियल कन्या कॉलेज की छात्रा मोनी ने रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। एमए राजनीति विज्ञान की छात्रा मोनी ने पहले दिन यह उपलब्धि प्राप्त की। शनिवार को कॉलेज पहुंचने पर छात्रा का स्वागत किया गया। प्राचार्या डॉ. सुमन लता ने उपलब्धि का श्रेय स्टाफ और सांस्कृतिक प्रभारी प्रो. उर्मिला के योगदान को दिया। उन्होंने कहा कि आगामी यूथ फेस्टिवल में छात्राओं को अधिक विधाओं में भाग लेने के अवसर दिए जाएंगे।
विज्ञापन

24
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed