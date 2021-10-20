Panipat News: सील की गई फैक्टरी से मशीनें उठाईं, 50 पर प्राथमिकी

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कंपनी के मैनेजर कमल शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि अंश हैंडलूम के मालिक नंदराम ने कंपनी से ढाई करोड़ रुपये का ऋण लिया था। ऋण की अदायगी न होने के कारण कंपनी ने कंपनी पर कब्जे की याचिका दाखिल की थी। एक जुलाई को नायब तहसीलदार की मौजूदगी में कंपनी को फैक्टरी पर क्बजा दे रिदया गया था। जिस पर उन्होंने अपना ताला लगाकर सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए थे। आरोप है कि एक सितंबर को नंदराम, डॉ. देवेन्द्र बलहारा और 40-50 अन्य लोग फैक्टरी पहुंचे और गेट का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। सुरक्षागार्ड को जान से मारने की धमकी दी और दो सितंबर को कुछ लोग दो ट्रकों के साथ फैक्टरी पहुंचे और जेसीबी की मदद से वहां रखी मशीनें निकालकर ले गए। शिकायत पर किला थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। किला थाना प्रभारी दीवान सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर तफ्तीश की जा रही है। जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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पानीपत। कुटानी रोड स्थित एक फैक्टरी का ताला तोड़कर जबरन अंदर घुसने और मशीनें निकालकर ले जाने का मामला सामने आया है। फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन मैनेजर ने फैक्टरी के मालिक समेत 40-50 पर आरोप लगाए हैं। मैनेजर का कहना है कि 29 सितंबर को फैक्टरी की नीलामी होनी है। किला थाना पुलिस ने शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।