Panipat News: कुराना की बेटी कुहू गर्ग ने बढ़ाया मान, आईपीएस प्रशिक्षण में हासिल किया प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर

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उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार की बेटी की ऐतिहासिक उपलब्धि से कुराना गांव में खुशी की लहरमाई सिटी रिपोर्टरपानीपत। जिले के कुराना गांव की बेटी कुहू गर्ग ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और अनुशासन के बल पर एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इससे न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे जिले का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है।भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 2024 बैच की अधिकारी कुहू गर्ग ने हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड के दौरान प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल किया है। उन्हें 151 अधिकारियों के बैच में सर्वश्रेष्ठ आउटडोर प्रोबेशनर चुना गया है। इसके साथ ही उन्होंने बेस्ट ड्रिल का पुरस्कार भी अपने नाम किया है।कुहू गर्ग की इस शानदार उपलब्धि की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव कुराना में जश्न और गर्व का माहौल है। ग्रामीण रमेश और दीपक ने बताया कि यह केवल एक परिवार की सफलता नहीं, बल्कि गांव की बेटी की मेहनत और बुलंद हौसलों की बड़ी मिसाल है।हर कसौटी पर खरी उतरीं कुहू, अनुशासन और दक्षता का लहराया परचमकुहू गर्ग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के कुलपति एवं उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक कुमार की बेटी हैं। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के लिए अधिकारियों के आउटडोर प्रदर्शन का गहन आकलन किया जाता है। इसमें फायरिंग, घुड़सवारी, कमांडो ट्रेनिंग, तैराकी, ड्रिल और खेलकूद जैसी कठिन गतिविधियां शामिल होती हैं। इन सभी चुनौतीपूर्ण मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुहू ने अपने बैच में सर्वोच्च स्थान पाया और बेस्ट ड्रिल का सम्मान भी जीता।बेटी को सम्मानित होते देख भावुक हुए माता-पितापासिंग आउट परेड के दौरान कुहू के पिता अशोक कुमार और माता अलकनंदा हैदराबाद में पहुंचे। अपनी बेटी को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से अलंकृत होते देखना उनके लिए गर्व और भावुकता से भरा पल रहा। पिता अशोक कुमार ने बताया कि कुहू की यह सफलता उसकी कड़ी मेहनत, अनुशासन, निरंतर अभ्यास और लक्ष्य के प्रति समर्पण का प्रतिफल है। पुलिस सेवा में सफलता के लिए शारीरिक दक्षता के साथ मानसिक दृढ़ता और नेतृत्व क्षमता बेहद जरूरी है। यह उपलब्धि पूरे परिवार के साथ-साथ क्षेत्र के युवाओं और विशेषकर बेटियों के लिए एक बड़ा प्रेरणा स्रोत बनेगी।23