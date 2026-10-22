Panipat News: इनर व्हील क्लब ने गोशाला में बच्चों को बांटे नए कपड़े

प्रधान ज्योत्सना गर्ग ने कहा कि विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप नए कपड़े दिए गए हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक सबको इस आयोजन में शामिल किया गया।प्रोजेक्ट चेयरमैन रेनु बंसल ने बताया कि बच्चों को नए वस्त्र प्रदान करने का उद्देश्य केवल उनकी आवश्यकता पूरी करना नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान और भावनाओं का सम्मान करना है। दिवाली पर नए कपड़े पहनने की खुशी हर बच्चे के लिए खास होती है। चार्टर प्रेसिडेंट कंचन सागर ने कहा कि क्लब सदैव सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों के माध्यम से जरूरतमंदों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करता रहा है। जोनल क्लब कोर्डिनेटर डॉ. अनु कालड़ा ने कहा कि त्योहारों की वास्तविक सार्थकता केवल स्वयं खुशियां मनाने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी आनंद, सम्मान और अपनत्व के रंग भरने में है। क्लब संपादक डॉ. दीप्ति जैन ने सदस्यों के प्रयास की सराहना की।