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शहरी क्षेत्रों में निकलने वाले सीवरेज जल का समय पर और प्रभावी उपचार बेहद जरूरी है, ताकि गंदा पानी बिना शोधित हुए जल स्रोतों या खुले स्थानों में न जाए। 30 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी का संचालन और रखरखाव नियमित व तय मानकों के अनुरूप होना आवश्यक है, जिससे प्लांट की कार्यक्षमता बनी रहे और सीवरेज प्रबंधन में किसी प्रकार की रुकावट न आए। एसटीपी से ये होंगे फायदेइस व्यवस्था से सेक्टर-19 व आसपास के क्षेत्र में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन सुचारु बना रहेगा। शोधित जल का सुरक्षित निस्तारण व सदुपयोग संभव हो सकेगा, जिससे स्थानीय स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी और पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी। ब्यूरोवर्जन :सेक्टर-19 अर्बन एस्टेट पानीपत स्थित 30 एमएलडी एसटीपी के सुचारु संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए यह टेंडर जारी किया गया है। पारदर्शी ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कार्य पूरा कराया जाएगा, ताकि क्षेत्र में सीवरेज शोधन व्यवस्था निर्बाध रूप से चलती रहे।जगमाल, कार्यकारी अभियंता, एचएसवीपी।