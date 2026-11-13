Panipat News: हसला ने की लंबित मामलों के जल्द निपटारे की मांग

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उन्होंने वेतन और चिकित्सा बजट जारी करने में देरी पर चिंता जताई। तरसेम कौशिक ने संबंधित विद्यालयों के लिए पर्याप्त बजट समय पर जारी करवाने का आग्रह किया। विज्ञापन

उन्होंने ब्लॉक वर्ष 2024-27 की लंबित एलटीसी के मामलों को निदेशालय भेजने की बात कही।लंबित एसीपी मामलों को प्राथमिकता से निपटाने की भी मांग की।

उन्होंने वेतन और चिकित्सा बजट जारी करने में देरी पर चिंता जताई। तरसेम कौशिक ने संबंधित विद्यालयों के लिए पर्याप्त बजट समय पर जारी करवाने का आग्रह किया।उन्होंने ब्लॉक वर्ष 2024-27 की लंबित एलटीसी के मामलों को निदेशालय भेजने की बात कही।लंबित एसीपी मामलों को प्राथमिकता से निपटाने की भी मांग की।

कुरुक्षेत्र। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) के प्रतिनिधिमंडल ने जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा से मुलाकात की। उन्होंने प्राध्यापकों और विद्यालयों से जुड़ी कई समस्याएं उठाईं। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व हसला के जिला अध्यक्ष तरसेम कौशिक ने किया।