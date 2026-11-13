Panipat News: 15 जनसमस्याओं का नहीं हो सका समाधान

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नगराधीश आशीष कुमार ने कहा कि सरकार के सुशासन के संकल्प को जमीनी स्तर पर उतारने का एक प्रभावी माध्यम है। सभी विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करें कि प्रत्येक शिकायत को निर्धारित समय-सीमा के अंदर निपटान हो सके। गुणवत्तापूर्ण एटीआर पोर्टल पर अपलोड की जाए ताकि वह शिकायत दोबारा से न खुले। जिन शिकायतों का समाधान संभव नहीं है, उन्हें रिजेक्ट की श्रेणी में डाले।लाडवा में उपमंडल अधिकारी ने सुनीं पांच शिकायतेंलाडवा। उपमंडल अधिकारी नागरिक राजेश कुमार सोनी ने अपने कार्यालय में लगाए समाधान शिविर में लोगों की समस्याओं को सुना, जिनमें से पांच शिकायतें निपटाई गई। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर में एक ही छत के नीचे लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाता है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि समाधान शिविर में आने वाली समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाए, ताकि नागरिकों को दोबारा से उस समस्या के लिए प्रशासन के चक्कर ना लगाने पड़े।