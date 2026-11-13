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Panipat News: 15 जनसमस्याओं का नहीं हो सका समाधान

Fri, 13 Nov 2026 02:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:28 AM IST
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15 public grievances could not be resolved.
कुरुक्षेत्र। समाधान शिविर में नगराधीश आशीष कुमार ने क्रिड व अन्य विभागों की समस्याओं को सुना। उन्होंने करीब 10 शिकायतों का समाधान किया जबकि करीब 15 शिकायतों का समाधान करने के लिए संबंधित विभागों के पास भेजा है।
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नगराधीश आशीष कुमार ने कहा कि सरकार के सुशासन के संकल्प को जमीनी स्तर पर उतारने का एक प्रभावी माध्यम है। सभी विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करें कि प्रत्येक शिकायत को निर्धारित समय-सीमा के अंदर निपटान हो सके। गुणवत्तापूर्ण एटीआर पोर्टल पर अपलोड की जाए ताकि वह शिकायत दोबारा से न खुले। जिन शिकायतों का समाधान संभव नहीं है, उन्हें रिजेक्ट की श्रेणी में डाले।
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लाडवा में उपमंडल अधिकारी ने सुनीं पांच शिकायतें
लाडवा। उपमंडल अधिकारी नागरिक राजेश कुमार सोनी ने अपने कार्यालय में लगाए समाधान शिविर में लोगों की समस्याओं को सुना, जिनमें से पांच शिकायतें निपटाई गई। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर में एक ही छत के नीचे लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाता है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि समाधान शिविर में आने वाली समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाए, ताकि नागरिकों को दोबारा से उस समस्या के लिए प्रशासन के चक्कर ना लगाने पड़े।
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