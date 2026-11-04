फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Female worker dies after her hair gets caught in a factory machine

Panipat News: फैक्टरी में मशीन में बाल फंसने से महिला श्रमिक की मौत

Wed, 04 Nov 2026 02:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:31 AM IST
विज्ञापन
Female worker dies after her hair gets caught in a factory machine
गीता। फाइल फाेटो-स्रोत : परिजन
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

पानीपत। काबड़ी रोड स्थित कुलदीप नगर की श्री बालाजी वूलन मिल में सोमवार शाम पोलिशर मशीन में बाल फंसने से श्रमिक गीता (25) की मौत हो गई। वह मशीन में आई तकनीकी खराबी ठीक करने के दौरान हादसे का शिकार हो गई।
पुराना औद्योगिक थाना प्रभारी अरविंद ने बताया कि फैक्टरी में सुरक्षा इंतजामों की कमी की बात सामने आई है। शिकायत के आधार पर फैक्टरी मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शव सौंप दिया है।
विज्ञापन

गीता के पिता मूलचंद ने बताया कि उनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का रहने वाला है और कुलदीप नगर में रहता है। गीता
सोमवार शाम करीब पांच बजे फैक्टरी में कंबल बनाने वाली पोलिशर मशीन पर काम कर रही थी।
मूलचंद के अनुसार, मशीन में खराबी आने पर वह पास गई, तभी चुन्नी समेत उसके बाल मशीन में फंस गए और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। साथी श्रमिकों ने उसे निकालने का प्रयास किया। करीब एक घंटे बाद उसे बाहर निकालकर जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


परिवार का सहारा थी
मूलचंद ने बताया कि उनके बेटे की एक साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद गीता ही परिवार का सहारा थी। वह रोजाना 12 घंटे फैक्टरी में काम कर घर का खर्च चलाती थी। परिवार उसकी शादी के लिए रिश्ता भी तलाश रहा था। उसकी मौत से परिवार में मातम छा गया।

गीता। फाइल फाेटो-स्रोत : परिजन

गीता। फाइल फाेटो-स्रोत : परिजन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed