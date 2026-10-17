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Panipat News: जल संरक्षण और अंगदान के प्रति छात्राओं को किया जागरूक

Sat, 17 Oct 2026 06:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 06:29 PM IST
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Female students were made aware of water conservation and organ donation.
समालखा। वैश्य कन्या कॉलेज में शनिवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत सेवा संकल्प अभियान चलाया गया। इसमें छात्राओं को जल संरक्षण, जल स्रोतों की स्वच्छता और अंगदान के महत्व की जानकारी दी गई। वक्ता दीक्षा ने आरओ के वेस्ट वाटर का पौधों में उपयोग करने, वर्षा जल संचयन अपनाने और तालाबों व कुओं को स्वच्छ रखने की अपील की। स्वीटी ने कहा कि अंगदान से कई जरूरतमंदों को नया जीवन मिल सकता है। प्राचार्या डॉ. सुमन दहिया ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से विद्यार्थियों में सामाजिक जिम्मेदारी और मानवता के प्रति समर्पण की भावना विकसित होती है।
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