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Panipat News: किसानों ने की मार्केट रेट कमेटी के गठन की मांग

Fri, 09 Oct 2026 03:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Fri, 09 Oct 2026 03:17 AM IST
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Farmers demanded the formation of a market rate committee.
एसडीएम मनदीप कुमार को ज्ञापन सौंपते किसान। संवाद
पानीपत। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (एचवीपीएनएल) की हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइनों से प्रभावित लगभग 20 गांवों के किसानों ने वीरवार को जिला मुख्यालय पर एसडीएम मनदीप कुमार को ज्ञापन सौंपा।
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किसानों ने पारदर्शी बाजार दर पर मुआवजा तय करने के लिए तत्काल मार्केट रेट कमेटी (एमआरसी) के गठन और हरियाणा सरकार के 21 दिवसीय शिकायत निवारण नियमों के तहत कार्रवाई की मांग की है।
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ज्ञापन लेने के बाद एसडीएम ने किसानों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही मार्केट कमेटी व एचवीपीएन के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कराकर इस मुद्दे का न्यायोचित निस्तारण कराया जाएगा। जाटल गांव के सरपंच बलविंद्र सिंह और ग्रामीणों ने बताया कि एक अप्रैल को भी एमआरसी कमेटी के गठन के लिए मांग पत्र सौंपा था। अब तक कोई मुआवजा नीति नहीं बनाई है। ब्यूरो
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