Panipat News: किसानों ने की मार्केट रेट कमेटी के गठन की मांग

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किसानों ने पारदर्शी बाजार दर पर मुआवजा तय करने के लिए तत्काल मार्केट रेट कमेटी (एमआरसी) के गठन और हरियाणा सरकार के 21 दिवसीय शिकायत निवारण नियमों के तहत कार्रवाई की मांग की है।ज्ञापन लेने के बाद एसडीएम ने किसानों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही मार्केट कमेटी व एचवीपीएन के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कराकर इस मुद्दे का न्यायोचित निस्तारण कराया जाएगा। जाटल गांव के सरपंच बलविंद्र सिंह और ग्रामीणों ने बताया कि एक अप्रैल को भी एमआरसी कमेटी के गठन के लिए मांग पत्र सौंपा था। अब तक कोई मुआवजा नीति नहीं बनाई है। ब्यूरो