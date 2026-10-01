Panipat News: शतरंज में चमकीं बेटियां, लगातार दूसरी बार जीता सोना

पानीपत। देशबंधु गुप्ता राजकीय महाविद्यालय की महिला शतरंज टीम ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की अंतर-महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतकर महाविद्यालय का नाम रोशन किया। टीम में मुस्कान, रीना, पिंकी, प्रिया, आंचल और सुप्रिया शामिल रहीं।प्राचार्य डॉ. सुभाष चंद्र जागलान व प्रशिक्षक डॉ. संदीप कुमार ने बताया कि नॉकआउट मुकाबले में टीम ने पंडित चिरंजीलाल शर्मा कॉलेज करनाल को 4-0 से हराया। लीग मुकाबलों में खालसा महाविद्यालय यमुनानगर व एसडी कॉलेज पानीपत को 4-0 से और आर्य कॉलेज पानीपत को 3-1 से हराया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर मुस्कान, रीना और आंचल का अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है।