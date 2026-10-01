Panipat News: शतरंज में चमकीं बेटियां, लगातार दूसरी बार जीता सोना
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:44 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:44 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। देशबंधु गुप्ता राजकीय महाविद्यालय की महिला शतरंज टीम ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की अंतर-महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतकर महाविद्यालय का नाम रोशन किया। टीम में मुस्कान, रीना, पिंकी, प्रिया, आंचल और सुप्रिया शामिल रहीं।
प्राचार्य डॉ. सुभाष चंद्र जागलान व प्रशिक्षक डॉ. संदीप कुमार ने बताया कि नॉकआउट मुकाबले में टीम ने पंडित चिरंजीलाल शर्मा कॉलेज करनाल को 4-0 से हराया। लीग मुकाबलों में खालसा महाविद्यालय यमुनानगर व एसडी कॉलेज पानीपत को 4-0 से और आर्य कॉलेज पानीपत को 3-1 से हराया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर मुस्कान, रीना और आंचल का अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है।
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पानीपत। देशबंधु गुप्ता राजकीय महाविद्यालय की महिला शतरंज टीम ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की अंतर-महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतकर महाविद्यालय का नाम रोशन किया। टीम में मुस्कान, रीना, पिंकी, प्रिया, आंचल और सुप्रिया शामिल रहीं।
प्राचार्य डॉ. सुभाष चंद्र जागलान व प्रशिक्षक डॉ. संदीप कुमार ने बताया कि नॉकआउट मुकाबले में टीम ने पंडित चिरंजीलाल शर्मा कॉलेज करनाल को 4-0 से हराया। लीग मुकाबलों में खालसा महाविद्यालय यमुनानगर व एसडी कॉलेज पानीपत को 4-0 से और आर्य कॉलेज पानीपत को 3-1 से हराया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर मुस्कान, रीना और आंचल का अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है।
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