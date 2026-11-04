फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Congress workers will visit village squares (chaupals) to expose the truth about the BJP - Malik

Panipat News: कांग्रेस कार्यकर्ता चौपालों में जाकर भाजपा की सच्चाई उजागर करेंगे कार्यकर्ता - मलिक

Wed, 04 Nov 2026 07:33 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 07:33 PM IST
विज्ञापन
Congress workers will visit village squares (chaupals) to expose the truth about the BJP - Malik
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

पानीपत। जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) के अध्यक्ष रमेश मलिक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गांव-गांव और चौपाल-चौपाल जाकर भाजपा की कथित वोट चोरी व लोकतंत्र पर प्रहार के खिलाफ व्यापक जनजागरण अभियान चलाएगी। पार्टी कार्यकर्ता जनता को बताएंगे कि किस प्रकार हेराफेरी के जरिए सत्ता हासिल कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया गया।

रमेश मलिक ने कहा कि वोट चोरी पर कांग्रेस द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवालों ने भाजपा को बेनकाब कर दिया है। देश की जनता अब इस मुद्दे पर जागरूक होकर जवाबदेही मांग रही है। उन्होंने बताया कि पानीपत ग्रामीण के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक गांव में चौपाल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य आम जनता को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे प्रत्येक गांव तक पहुंचकर सच्चाई जनता के सामने रखें। कांग्रेस लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed