Panipat News: बाबा श्याम सेवा समिति ने श्याम प्रेमियों के लिए निशुल्क बस भेजी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 04:31 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 04:31 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। बाबा श्याम सेवा समिति ने शनिवार को प्राचीन श्री देवी मंदिर से चुलकाना धाम के लिए बाबा श्याम के दर्शन के लिए बस रवाना की। इस दौरान मुख्य अतिथि सुमन देवी और उनके पुत्र परविंदर ने नारियल फोड़कर बस रवाना की और भंडारे की सेवा भी दी। समिति के अध्यक्ष पवन कंसल ने बताया कि समिति द्वारा हर महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को सभी श्याम भक्तों को निशुल्क दर्शन कराए जाते हैं जिसमें संस्था द्वारा ही आना-जाना, खाना निशुल्क दिया जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर शनिवार को सुबह पांच बजे मंदिर से बस को मुख्यातिथि ने नारियल तोड़कर रवाना किया। इस अवसर पर राकेश मित्तल, अंकित कंसल उपस्थित रहे।
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पानीपत। बाबा श्याम सेवा समिति ने शनिवार को प्राचीन श्री देवी मंदिर से चुलकाना धाम के लिए बाबा श्याम के दर्शन के लिए बस रवाना की। इस दौरान मुख्य अतिथि सुमन देवी और उनके पुत्र परविंदर ने नारियल फोड़कर बस रवाना की और भंडारे की सेवा भी दी। समिति के अध्यक्ष पवन कंसल ने बताया कि समिति द्वारा हर महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को सभी श्याम भक्तों को निशुल्क दर्शन कराए जाते हैं जिसमें संस्था द्वारा ही आना-जाना, खाना निशुल्क दिया जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर शनिवार को सुबह पांच बजे मंदिर से बस को मुख्यातिथि ने नारियल तोड़कर रवाना किया। इस अवसर पर राकेश मित्तल, अंकित कंसल उपस्थित रहे।
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