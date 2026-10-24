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Panipat News: आर्य कॉलेज की बेसबॉल टीम इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में बनी उपविजेता

Sat, 24 Oct 2026 06:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 06:35 PM IST
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Arya College's baseball team finished as runners-up in the inter-college competition.
आर्य पीजी कॉलेज में पदक विजेता ​खिसलाड़ियों के साथ कॉलेज प्रबंधन। स्रोत : कॉलेज
पांच खिलाड़ियों का ऑल इंडिया कैंप के लिए चयन, प्राचार्य ने किया सम्मानित
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। आर्य पीजी कॉलेज की बेसबॉल टीम ने इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। टीम के पांच खिलाड़ियों सुराखा, जवनप्रीत, समीर, अंशुल और सौरभ पांडे का चयन ऑल इंडिया कैंप के लिए हुआ है।
प्राचार्य डॉ. जगदीश गुप्ता ने खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय खेल विभागाध्यक्ष डॉ. राजेश तूर्ण और खेल विभाग की टीम को दिया।
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प्राचार्य ने बताया कि क्वालीफाइंग मुकाबले में आर्य कॉलेज की टीम ने एसडी कॉलेज को 7-5 से हराकर लीग चरण में प्रवेश किया। इसके बाद लीग मुकाबलों में आरकेएसडी कॉलेज को 6-2 और एसए जैन कॉलेज, अंबाला को 7-5 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया।
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खेल विभागाध्यक्ष डॉ. राजेश तूर्ण ने बताया कि कॉलेज के सुराखा, जवनप्रीत, समीर, अंशुल और सौरभ पांडे का चयन ऑल इंडिया कैंप के लिए हुआ है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और नियमित अभ्यास को दिया। इस अवसर पर कोच राजेंद्र देशवाल, कोच सुनील पहल, अनूप गुलिया, सुमित और प्राध्यापिका रजनी मौजूद रहीं।
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आर्य पीजी कॉलेज में पदक विजेता खिसलाड़ियों के साथ कॉलेज प्रबंधन। स्रोत : कॉलेज

आर्य पीजी कॉलेज में पदक विजेता खिसलाड़ियों के साथ कॉलेज प्रबंधन। स्रोत : कॉलेज

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