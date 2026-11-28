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सनौली। जीटी रोड स्थित मॉडल संस्कृति विद्यालय में शनिवार को अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह विरोधी दिवस पर जागरूकता मार्च निकाला गया। भारत को 2030 तक बाल विवाह मुक्त बनाने के संकल्प के साथ देशभर में चल रही इस मुहिम की गूंज पानीपत में भी सुनाई दी। इसमें बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों एवं ग्रामीण महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में अपना बाल विवाह रुकवाने वाली बहादुर बेटियों ने भी अपनी बात रखी।बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने कहा कि बाल विवाह जैसे अपराध को केवल कानून और प्रशासन के भरोसे समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज के हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। शादी में शामिल होने वाले पुरोहित से लेकर हलवाई, बैंड-बाजा संचालक और कार्ड छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस तक, हर किसी का यह संकल्प जरूरी है कि वह किसी बाल विवाह का हिस्सा नहीं बनेगा। जब समाज एक साथ खड़ा होगा, तभी इस अपराध को जड़ से खत्म किया जा सकेगा।खंड विकास अधिकारी शक्ति सिंह ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा, जब देश की हर बेटी को पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने भविष्य के फैसले खुद लेने का अवसर मिलेगा। बाल विवाह इस अधिकार को छीन लेता है और बच्चियों के सपनों को समय से पहले खत्म कर देता है।28