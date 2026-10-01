फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Altercation between ADC and female advocate; lawyers stage protest.

Panipat News: एडीसी और महिला अधिवक्ता में बहस, वकीलों ने किया प्रदर्शन

Thu, 01 Oct 2026 02:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:47 AM IST
विज्ञापन
Altercation between ADC and female advocate; lawyers stage protest.
माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। फैमिली आईडी में आय संशोधन के एक मामले को लेकर एडीसी अंकित कुमार चौकसे और महिला अधिवक्ता ज्योति चौहान के बीच बुधवार को विवाद हो गया। नाराज अधिवक्ताओं ने एडीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और अधिकारी के तबादले की मांग की।
विज्ञापन

महिला अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि समाधान के लिए एडीसी कार्यालय पहुंचने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और निजी जीवन को लेकर टिप्पणी की गई। जिला बार एसोसिएशन ने वीरवार को न्यायिक कार्य से दूर रहने का निर्णय लिया है। एडीसी ने महिला अधिवक्ता के आरोपों को निराधार बताया है।
विज्ञापन

महिला अधिवक्ता ने लगाया अभद्र व्यवहार का आरोप : वरिष्ठ भाजपा नेता एवं अधिवक्ता सुभाष सैनी के चैंबर में जूनियर अधिवक्ता के तौर पर कार्यरत ज्योति चौहान ने बताया कि फैमिली आईडी में आय अधिक दर्ज होने के कारण उनका राशन कार्ड कट गया था। उन्होंने बताया कि वह अपने तीन वर्षीय बच्चे का पालन-पोषण कर रही हैं और वकालत से करीब पांच हजार रुपये मासिक आय होती है। इसी समस्या के समाधान के लिए वह एडीसी कार्यालय पहुंची थीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

ज्योति चौहान का आरोप है कि अपनी आर्थिक स्थिति बताने पर एडीसी ने उनसे कहा कि काम नियमों के अनुसार होगा और वकालत का रौब न दिखाने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके तलाकशुदा होने को लेकर भी टिप्पणी की गई और उनके खर्च को लेकर सवाल किया गया। इसके बाद उन्हें कार्यालय से बाहर जाने के लिए कहा गया।
जानकारी मिलने पर अधिवक्ता एडीसी कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और विरोध प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन की संयुक्त सचिव अर्पिता सिंगला समेत कार्यकारिणी के सदस्यों ने भी विरोध जताया। अर्पिता सिंगला ने आरोप लगाया कि एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ भी उचित व्यवहार नहीं किया गया।
जिला बार एसोसिएशन के प्रधान वीरेंद्र मलिक ने बताया कि वीरवार को जिले के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से पूरी तरह दूर रहेंगे। इस दौरान कोई अधिवक्ता अदालत में पेश नहीं होगा। उन्होंने कहा कि निर्णय का उल्लंघन करने वाले अधिवक्ता पर एसोसिएशन की ओर से 5100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मुंशी, क्लर्क और कानून के प्रशिक्षु विद्यार्थियों को भी अदालती पोशाक में नहीं आने के निर्देश दिए गए हैं।


एडीसी बोले-नियमों के तहत हुई कार्रवाई
एडीसी अंकित कुमार चौकसे ने आरोपों को निराधार बताया। कहा कि 13 जुलाई को समाधान शिविर में फैमिली आईडी के आधार पर बने राशन कार्ड को लेकर शिकायत मिली थी। जांच में संबंधित परिवार के सरकारी आवास में रहने तथा एसी और दोपहिया वाहन होने की जानकारी सामने आई। रिपोर्ट पर परिवार की घोषित वार्षिक आय को संशोधित कर 1.80 लाख से तीन लाख के दायरे में किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed