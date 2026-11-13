Panipat News: दिवाली के चार दिन बाद भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब, एक्यूआई 367

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यह स्थिति बेहद खराब और गंभीर श्रेणी को दर्शाती है। वातावरण में फैले इस जहर के कारण लाेगों की आंखों में जलन हो रही है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़तीं जा रही हैं। वहीं एचएसपीसीबी का शहर में एक ही प्रदूषण मापक यंत्र होने के चलते सही रिपोर्ट नहीं आ रही है। पार्क के बीच में लगा इकलौता यंत्र औद्योगिक क्षेत्र की अपेक्षा बहुत कम रिपोर्ट दिखा रहा है। वहीं शहर के अस्पतालों में सांस व सीओपीडी के मरीजों की संख्या बढ़ गईऔद्योगिक सेक्टरों की तरफ स्मॉग की चादर सुबह ही जम जाती है। दिन के समय कुछ राहत मिलती है तो शाम के समय आसमान में गैस चैंबर बन जाता है। मौसम विभाग के आंकड़ों में जिले का एक्यूआई 355 से 367 के बीच बना हुआ है, वहीं हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के प्रदूषण मापक यंत्र के आंकड़े काफी हैरान करने वाले हैं। वीरवार सुबह एचएसपीसीबी के यंत्र में एक्यूआई 349 दर्ज किया गया, जो शाम होते-होते जादुई तरीके से घटकर 268 पर आ गया। जानकारों के अनुसार, इस अंतर की मुख्य वजह यह है कि बोर्ड ने अपना यह यंत्र किसी व्यस्त औद्योगिक क्षेत्र या मुख्य चौराहे पर लगाने के बजाय सेक्टर-18 के हरे-भरे पार्क में स्थापित किया हुआ है। पार्क के भीतर पेड़-पौधों की मौजूदगी के कारण यहां प्रदूषण का वास्तविक और जमीनी स्तर दर्ज नहीं हो पाता है।दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 के नियम कड़ाई से लागू हैं। इसके तहत किसी भी तरह के निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक है। इसके साथ ही आरएमसी प्लांट और स्टोन क्रेशर भी पूरी तरह बंद रखे गए हैं। नियमों के तहत दिल्ली में बीएस-4 वाहनों के प्रवेश पर भी सख्त पाबंदी रहेगी।कुलदीप सिंह, एसडीओ, एचएसपीसीबी।ग्रैप-3 के दौरान निर्माण सामग्री जैसे रेत, बजरी एवं मिट्टी को खुले में न रखें और उसे पूरी तरह ढककर रखें। निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों को भी ढककर चलाया जाए ताकि धूल न फैले। पुराने मकानों को तोड़ने जैसी धूल फैलाने वाली गतिविधियों से बचें। प्रदूषण नियंत्रण में प्रशासन के साथ नागरिकों का सहयोग बेहद जरूरी है।अंकिता चौधरी, आयुक्त, नगर निगम।