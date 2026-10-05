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Panipat News: खो-खो टीमों के लिए 300 खिलाड़ियों ने दिया ट्रायल

Mon, 05 Oct 2026 02:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:49 AM IST
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300 players appeared for Kho-Kho team trials.
संवाद न्यूज एजेंसीसमालखा। मनाना गांव स्थित राजकीय कन्या स्कूल के खेल मैदान में हरियाणा राज्य खो-खो संघ द्वारा रविवार को जूनियर व सीनियर राष्ट्रीय खो-खो चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल लिए गए। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ट्रायल के बाद हरियाणा की टीम का चयन किया गया।
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हरियाणा राज्य खो-खो संघ के महासचिव बलवान सिंह ने बताया कि सीनियर आयु वर्ग में चयनित खिलाड़ी 13 से 16 नवंबर तक महाराष्ट्र में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय खो-खो चैंपियनशिप में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं, जूनियर बालक एवं बालिका वर्ग के चयनित खिलाड़ी 28 दिसंबर से एक जनवरी तक तमिलनाडु में होने वाली जूनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे।
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इस मौके पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजकमल ढांडा, उपाध्यक्ष उमेद सिंह जींद, रविंद्र सिंह, मुकेश कुमारी, रेफरी बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र सिंह, टेक्निकल बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह, खो-खो कोच दिनेश गौतम, राहुल शर्मा, सविता, आजाद सिंह व डीपी वीरेंद्र मौजूद रहे।
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