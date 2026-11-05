Panipat News: जनता समाधान शिविर में 15 शिकायतें दर्ज, उपायुक्त ने दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

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पानीपत। जनता समाधान शिविर वीरवार को जिला सचिवालय के सभागार में लगाया गया। इसमें विभिन्न विभागों से संबंधित 15 शिकायत दर्ज की गईं। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने सभी शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए ।उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी केवल शिकायतें सुनना नहीं है, बल्कि प्रत्येक मामले में ठोस कार्रवाई कर शिकायतकर्ता को संतुष्ट करना है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।पुलिस अधीक्षक मेधा भूषण ने कहा कि पुलिस विभाग से जुड़ी शिकायतों पर तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष और संवेदनशील जांच की जाएगी। इससे आमजन को समय पर न्याय मिल सके। इस अवसर पर एडीसी अंकित चौकसे, नगराधीश टीनू पोसवाल, डीडीपीओ राजेश शर्मा, डीएसपी विकास चहल, जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता करण बहल मौजूद रहे।पानीपत। जनता समाधान शिविर वीरवार को जिला सचिवालय के सभागार में लगाया गया। इसमें विभिन्न विभागों से संबंधित 15 शिकायत दर्ज की गईं। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने सभी शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए ।उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी केवल शिकायतें सुनना नहीं है, बल्कि प्रत्येक मामले में ठोस कार्रवाई कर शिकायतकर्ता को संतुष्ट करना है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।पुलिस अधीक्षक मेधा भूषण ने कहा कि पुलिस विभाग से जुड़ी शिकायतों पर तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष और संवेदनशील जांच की जाएगी। इससे आमजन को समय पर न्याय मिल सके। इस अवसर पर एडीसी अंकित चौकसे, नगराधीश टीनू पोसवाल, डीडीपीओ राजेश शर्मा, डीएसपी विकास चहल, जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता करण बहल मौजूद रहे।