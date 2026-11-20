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उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि समाधान शिविर केवल शिकायतें सुनने का मंच नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था पर आमजन का भरोसा कायम करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की जवाबदेही शिकायत दर्ज करने तक नहीं, बल्कि संतोषजनक समाधान होने तक है। किसी भी मामले को केवल कागजी औपचारिकता तक सीमित न रखकर शिकायतकर्ता को धरातल पर राहत दी जाए। कार्य में देरी या लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी।एसडीएम मनदीप कुमार ने कहा कि अधिकारी शिकायतकर्ताओं से संवाद बनाए रखें ताकि उन्हें कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। ट्रैफिक डीएसपी सुरेश सैनी ने यातायात व्यवस्था सुचारु रखने व अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित विभागों संग समन्वय की बात कही।जिला परिषद की सीईओ डॉ. किरण सिंह व नगराधीश टीनू पोसवाल ने ग्रामीण समस्याओं के त्वरित निपटान पर जोर दिया। नगर निगम की संयुक्त आयुक्त मनी त्यागी ने सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट व जल निकासी से जुड़ी शिकायतों पर प्राथमिकता से कार्रवाई का आश्वासन दिया। ब्यूरो