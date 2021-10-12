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Panchkula News: पांच किलोमीटर की पिंक रन में दौड़े युवा, स्तन कैंसर पर किया जागरूक

Sun, 25 Oct 2026 02:02 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:02 AM IST
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Youth participated in a five-kilometer 'Pink Run' and raised awareness about breast cancer.
पंचकूला। सेक्टर-5 में शनिवार को स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पांच किलोमीटर की पिंक रन आयोजित की गई।
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प्रदीप हेल्थकेयर सेंटर और जोन-5 रनिंग क्लब के सहयोग से आयोजित इस दौड़ में प्रतिभागियों ने गुलाबी कपड़े पहनकर महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। इसमें लोगों ने दौड़कर और पैदल चलकर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिभागियों की सामान्य स्वास्थ्य जांच और जरूरी दिशा-निर्देशों के साथ हुई। इसके बाद दौड़ सेक्टर-5 की विभिन्न सड़कों से गुजरते हुए निर्धारित स्थान पर संपन्न हुई। दौड़ पूरी करने वालों को प्रमाणपत्र दिए गए।
प्रतिभागियों के लिए पानी और प्रोटीन बार की व्यवस्था भी की गई। संवाद
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