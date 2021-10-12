Panchkula News: आप ने पूर्व अकाली मंत्री सुरजीत रखड़ा को समाना का प्रभारी बनाया
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:18 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:18 AM IST
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चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने प्रदेश में संगठन मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू की है। पार्टी ने पूर्व अकाली मंत्री सुरजीत रखड़ा को समाना विधानसभा हलके का प्रभारी नियुक्त किया है। रखड़ा हाल ही में आप में शामिल हुए थे और पहले शिरोमणि अकाली दल सरकार में मंत्री रहे थे।
उनकी नियुक्ति से समाना से आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने की चर्चा तेज हो गई है। आप ने बलबीर सिंह को शाहकोट हलके का प्रभारी भी बनाया है। आप पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया और प्रधान अमन अरोड़ा ने ये नियुक्तियां की हैं। समाना का प्रतिनिधित्व अभी आप विधायक चेतन सिंह जोड़ामाजरा कर रहे हैं। रखड़ा का समाना में मजबूत राजनीतिक आधार है। वह अगस्त 2022 तक शिअद में थे, फिर मतभेदों के कारण अलग हो गए थे।
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उनकी नियुक्ति से समाना से आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने की चर्चा तेज हो गई है। आप ने बलबीर सिंह को शाहकोट हलके का प्रभारी भी बनाया है। आप पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया और प्रधान अमन अरोड़ा ने ये नियुक्तियां की हैं। समाना का प्रतिनिधित्व अभी आप विधायक चेतन सिंह जोड़ामाजरा कर रहे हैं। रखड़ा का समाना में मजबूत राजनीतिक आधार है। वह अगस्त 2022 तक शिअद में थे, फिर मतभेदों के कारण अलग हो गए थे।
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