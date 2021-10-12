Panchkula News: चाय की दुकान की आड़ में शराब बेचने का आरोप, महिला काबू

संवाद न्यूज एजेंसीपिंजौर। सेब मंडी में चाय की दुकान की आड़ में कथित तौर पर अवैध शराब बेचने के मामले में पुलिस ने महिला रेखा निवासी घाटीवाला को काबू किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 19 अध्धे (375 एमएल) और 11 पव्वे (180 एमएल) देसी शराब बरामद की है।पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि सेब मंडी में चाय बेचने वाली महिला दुकान की आड़ में शराब बेच रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर रेखा की चाय की दुकान की तलाशी ली। इस दौरान लकड़ी के बक्से में रखी देशी शराब रसीला संतरा बरामद हुई। पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर महिला के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।