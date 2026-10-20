Panchkula News: 30 लाख रुपये की साइबर ठगी के आरोपी महिला को नहीं मिली जमानत

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सेक्टर-15 निवासी महिला ने साइबर पोर्टल पर शिकायत दी थी कि फेसबुक पर निवेश का विज्ञापन देखकर उसने रकम लगानी शुरू की। इसके बाद उसे व्हाट्सएप समूह में जोड़कर अलग-अलग बैंक खातों में पैसे जमा करवाए गए। मुनाफे का भरोसा देकर ठगी की गई। रकम निकालने पर अतिरिक्त शुल्क मांगा गया और बाद में खाता फ्रीज कर दिया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, उससे 30,34,600 रुपये ठगे गए।सरकारी वकील पवन बिश्नोई ने अदालत को बताया कि जांच में सामने आया कि सलमा ने अपने जेठ मोहसीन के साथ मिलकर रायल ब्यूटी पार्लर के नाम पर बैंक खाता खुलवाया था। इसमें ठगी के 3,80,600 रुपये जमा हुए। जांच में इस नाम का कोई वास्तविक पार्लर नहीं मिला। खाते से संबंधित अलग-अलग राज्यों में 16 शिकायतें भी दर्ज मिलीं।