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Panchkula News: पंचकूला की आशना बागड़ी ने थाईलैंड में जीता डांस का खिताब

Tue, 20 Oct 2026 02:50 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:50 AM IST
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Aashna Bagri from Panchkula won a dance title in Thailand
पंचकूला। पंचकूला की आशना बागड़ी ने थाईलैंड में आयोजित एशिया पैसिफिक डांस कांग्रेस (एपीडीसी) 2026 में एडल्ट सोलो श्रेणी का खिताब जीतकर शहर का नाम रोशन किया है। उन्होंने अपने शानदार नृत्य प्रदर्शन से निर्णायकों को प्रभावित करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न शहरों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
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आशना ने कहा कि नृत्य उनके लिए केवल कला नहीं, बल्कि जुनून है। इसी जुनून से उन्हें अपने सपने पूरे करने की प्रेरणा मिलती है। थाईलैंड में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना और खिताब जीतना उनके लिए गर्व और खुशी का क्षण है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास को दिया।
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प्रतियोगिता के निर्णायकों में नृत्य और मनोरंजन जगत की हस्तियां धर्मेश येलांडे, सौम्या कांबले, धर्मेश शाह और वरुण डीएस राणा शामिल रहे। आयोजन वाई एंड वी इवेंट्स की ओर से किया गया।
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आशना इससे पहले दुबई में आयोजित एशिया पैसिफिक डांस कांग्रेस में भी सोलो श्रेणी का खिताब जीत चुकी हैं। वहां उन्होंने 20 से 35 वर्ष आयु वर्ग में जीत दर्ज की थी। थाईलैंड में मिली सफलता ने उनके नृत्य सफर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ दी है।
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