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बीपीएल परिवारों को सरसों का तेल क्यों नहीं मिल रहा, सरकार जवाब दे: प्रदीप चौधरी

Mon, 19 Oct 2026 02:29 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:29 AM IST
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Why are BPL families not receiving mustard oil? The government must provide an answer: Pradeep Chaudhary
संवाद न्यूज एजेंसी
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पिंजौर। पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी ने बीपीएल कार्ड धारकों को सरसों का तेल नहीं मिलने पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि सरकार तेल के बदले लाभार्थियों के खातों में राशि डालने की बात कर रही थी, लेकिन अब तक लोगों को राहत नहीं मिली है। सरकार स्पष्ट करे कि तेल वितरण कब शुरू होगा और राशि कब खातों में आएगी।
प्रदीप चौधरी ने कहा कि चुनाव के दौरान गरीब परिवारों को सुविधाएं देने के वादे किए गए थे, लेकिन अब उन्हें मिलने वाले लाभ को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि बाजार में दो लीटर सरसों के तेल की कीमत करीब 350 रुपये है, जबकि 250 रुपये देने की चर्चा है। ऐसे में परिवारों को अतिरिक्त राशि अपनी जेब से खर्च करनी पड़ सकती है।
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उन्होंने सरकार से बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को जल्द सरसों का तेल उपलब्ध कराने या घोषित राशि का भुगतान करने की मांग की। साथ ही भुगतान में देरी का कारण बताने की भी मांग की।
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