Panchkula News: बणी मंदिर में दशहरा मेला 20 को, कबड्डी प्रतियोगिता शुरू

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीमोरनी। मोरनी क्षेत्र के बणी मंदिर में दशहरा मेले को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मां भद्रकाली सेवा एवं निर्माण समिति की ओर से 20 अक्टूबर को मेला आयोजित किया जाएगा। मेले के तहत रविवार से कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इसमें मोरनी क्षेत्र के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसके अलावा मटका फोड़ प्रतियोगिता भी आकर्षण का केंद्र रहेगी।आयोजन समिति के सदस्य सुरेशपाल राणा ने बताया कि कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 11 हजार रुपये और दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 7100 रुपये दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में केवल मोरनी के स्थायी निवासी ही भाग ले सकेंगे। खिलाड़ियों के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य है और प्रवेश शुल्क 500 रुपये रखा गया है।खेल प्रबंधक बलदेव सिंह और कुलदीप सिंह प्रतियोगिताओं की व्यवस्था संभाल रहे हैं। समिति ने लोगों से मेले में पहुंचकर मां भद्रकाली का आशीर्वाद लेने की अपील की है।