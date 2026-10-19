Panchkula News: तेज रफ्तार वरना की टक्कर से तीन बच्चों के पिता की मौत

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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। सेक्टर-21 के महेशपुर फ्लाईओवर पर रविवार सुबह तेज रफ्तार वरना कार की टक्कर से बाइक सवार 37 वर्षीय जितेंद्र की मौत हो गई। खड़ग मंगोली निवासी जितेंद्र पीरमुछला स्थित जिम में नौकरी करता था। वह सुबह करीब 5:30 बजे बाइक से काम पर जा रहा था। हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।जानकारी के अनुसार, जितेंद्र सेक्टर-21 फ्लाईओवर से नीचे उतर रहा था। इसी दौरान पीछे से आई वरना कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर से कार का टायर निकलकर अलग हो गया, जबकि बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गंभीर रूप से घायल जितेंद्र को सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पर परिजन अस्पताल पहुंचे।कार में मिली शराब की खाली बोतलहादसे के बाद मौके पर खड़ी कार के अंदर शराब की खाली बोतल, गिलास और चिप्स के पैकेट मिले। हालांकि, दुर्घटना के समय चालक की स्थिति की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। जितेंद्र अपने पीछे पत्नी और तीन बच्चों को छोड़ गया है।सेक्टर-20 थाना पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस कार के नंबर और अन्य तथ्यों के आधार पर फरार चालक की पहचान करने के साथ हादसे के कारणों की जांच कर रही है।