Panchkula News: धर्मपुर बस्ती में विजयदशमी पर शस्त्र पूजन एवं पथ संचलन
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:29 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:29 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पिंजौर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वीर सावरकर शाखा ने विजयदशमी उत्सव पर शस्त्र पूजन एवं पथ संचलन आयोजित किया। रायतन खंड के संघचालक डॉ. जोगिंद्र ने संघ के उद्देश्यों और विजयदशमी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य, स्वदेशी और पर्यावरण संरक्षण अपनाने का आह्वान किया।शस्त्र पूजन के बाद घोष वादन के साथ संचलन सरकारी स्कूल, प्राचीन शिव मंदिर और धर्मपुर बस्ती की गलियों से होकर गुजरा। बस्तीवासियों ने पुष्पवर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। कार्यक्रम में अनेक स्वयंसेवकों और समाजजनों ने भाग लिया।
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पिंजौर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वीर सावरकर शाखा ने विजयदशमी उत्सव पर शस्त्र पूजन एवं पथ संचलन आयोजित किया। रायतन खंड के संघचालक डॉ. जोगिंद्र ने संघ के उद्देश्यों और विजयदशमी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य, स्वदेशी और पर्यावरण संरक्षण अपनाने का आह्वान किया।शस्त्र पूजन के बाद घोष वादन के साथ संचलन सरकारी स्कूल, प्राचीन शिव मंदिर और धर्मपुर बस्ती की गलियों से होकर गुजरा। बस्तीवासियों ने पुष्पवर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। कार्यक्रम में अनेक स्वयंसेवकों और समाजजनों ने भाग लिया।