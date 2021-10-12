Panchkula News: रिहौड़ अंडरपास में जलभराव का जल्द होगा समाधान, डीसी ने लिया जायजा

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बरवाला। रिहौड़ अंडरपास के रास्ते में बरसाती पानी भरने और निकासी के उचित प्रबंध नहीं होने की शिकायत पर जिला उपायुक्त सतपाल शर्मा ने वीरवार शाम मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों ने उपायुक्त को बताया कि बरसात के दौरान अंडरपास में पानी भर जाने से दर्जनों गांवों के लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। रास्ता बंद होने के कारण ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर पंचकूला-यमुनानगर फोरलेन हाईवे से गुजरना पड़ता है। इस दौरान वाहनों की चपेट में आने से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। उपायुक्त ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान करवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर बरवाला तहसीलदार संजीव अत्रि भी मौजूद रहे। संवाद