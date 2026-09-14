फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   accident in Raipur Rani Two cars collide three dead

रायपुररानी में भीषण हादसा: आधी रात आमने-सामने टकराई दो कारें, युवती समेत तीन की मौत; दो घायल

Mon, 14 Sep 2026 08:54 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला Published by: Nivedita Updated Mon, 14 Sep 2026 08:54 AM IST
सार

टाबर गांव के पास रविवार देर रात दो कारें आपस में भिड़ गईं। टक्कर के समय दोनों वाहनों की गति काफी तेज थी। हादसे में स्विफ्ट कार में सवार पांच लोगों में से तीन की जान चली गई।

विज्ञापन
accident in Raipur Rani Two cars collide three dead
हादसे में क्षतिग्रस्त कार - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पंचकूला के रायपुररानी थाना क्षेत्र के टाबर गांव के पास टाबर कट पर रविवार देर रात करीब 12 बजे दो कारों की टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में एक युवती और दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।
विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, स्विफ्ट कार में कुल पांच लोग सवार थे, जिनमें एक युवती और चार युवक शामिल थे। पंचकूला की ओर से आ रही यह कार टाबर कट के पास एक अन्य वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
विज्ञापन


हादसे के तुरंत बाद, सभी पांच घायलों को उपचार के लिए सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने दो युवकों और एक युवती को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल हुए दो युवकों को बेहतर उपचार के लिए जीएमसीएच-32, चंडीगढ़ रेफर किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मौली चौकी प्रभारी रामकरण ने बताया कि इस दुर्घटना में कुल तीन लोगों की मौत हुई है, जबकि दो की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने हादसे में शामिल वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच में जुटी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आगामी कार्रवाई की जा रही है।


घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed