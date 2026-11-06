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पंचकूला में चौकीदार सम्मान समारोह: हिस्सा लेने आए चौकीदार की तबीयत बिगड़ी, पुलिसकर्मी ने सीपीआर देकर बचाई जान

Fri, 06 Nov 2026 10:38 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला Published by: Nivedita Updated Fri, 06 Nov 2026 10:38 AM IST
सार

पुलिसकर्मी कांस्टेबल अनिल कुमार ने बिना समय गंवाए चौकीदार को सीपीआर देना शुरू किया। सीपीआर देने के कुछ देर बाद ही चौकीदार को होश आ गया। इसके बाद उसे तुरंत सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे भर्ती करवाया गया।

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Watchman felicitation ceremony in Panchkula watchman fell ill police officer performing CPR
जमीन पर गिरा युवक - फोटो : संवाद

विस्तार
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पंचकूला के सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में शुक्रवार को आयोजित होने वाले हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सम्मान समारोह में पहुंचे एक चौकीदार की तबीयत अचानक बिगड़ गई।
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वह जमीन पर गिर पड़ा। वहां मौजूद पुलिसकर्मी कांस्टेबल अनिल कुमार ने बिना समय गंवाए चौकीदार को सीपीआर देना शुरू किया। सीपीआर देने के कुछ देर बाद ही चौकीदार को होश आ गया। इसके बाद उसे तुरंत सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे भर्ती करवाया गया। पुलिसकर्मी की तत्परता और सूझबूझ से चौकीदार को समय पर प्राथमिक सहायता मिल सकी।
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