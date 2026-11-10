Chandigarh-Haryana News: हरियाणा में अभी भी 1.72 लाख इंतकाल के मामले लंबित

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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा में इंतकाल (म्यूटेशन) के लंबित मामलों का अभी समाधान नहीं हो पा रहा है। अभी भी राज्य में 1 लाख 72 हजार 834 इंतकाल के मामले लंबित हैं। राजस्व विभाग ने इन लंबित मामलों के निस्तारण का लक्ष्य तय किया है। इन लंबित मामलों के कारण स्वत: इंतकाल में भी दिक्कत आ रही है।राज्य में 20 अगस्त से कानूनगो और पटवारी हड़ताल पर चले गए थे। इस कारण करीब 10 दिन इंतकाल के लंबित मामलों के निस्तारण में परेशानी रही। बीती 29 सितंबर से धान की खरीद का कार्य शुरू हो गया था इसलिए 20 सितंबर के बाद से पटवारी फसलों के मिलान-सत्यापन में जुटे रहे। अब लंबित मामलों के निस्तारण के लिए भू-अभिलेख निदेशालय ने निर्देश दिए हैं। दरअसल, अलग-अलग स्तर पर इंतकाल लंबित हैं। भू-अभिलेख निदेशालय के निदेशक डॉ. यशपाल का कहना है कि पटवारियों को इंतकाल के लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं।हरियाणा में जिलावार लंबित इंतकाल :जिला लंबित इंतकालफरीदाबाद 13,427गुरुग्राम 11,983सोनीपत 11,890पानीपत 11,367अंबाला 11,316जींद 11,055झज्जर 9,821पलवल 9,596भिवानी 9,514रेवाड़ी 9,266कुरुक्षेत्र 8,258कैथल 7,224चरखी दादरी 2,623फतेहाबाद 4,144हांसी 3,434हिसार : 5,640यमुनानगर 5,637करनाल 4,194महेंद्रगढ़ 4,171मेवात 5,615सिरसा 4,479रोहतक 4,351पंचकूला 3,829