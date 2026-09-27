Panchkula News: यूनाइटेड क्लब ने 82 रन से जीता रणभूमि कप का फाइनल
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:30 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:30 AM IST
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पंचकूला। रणभूमि कप के फाइनल में यूनाइटेड क्रिकेट क्लब चंडीगढ़ ने डिस्ट्रॉयर्स को 82 रन से हराकर खिताब जीत लिया। यूनाइटेड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट पर 217 रन बनाए।
जवाब में डिस्ट्रॉयर्स की टीम 16.4 ओवर में 135 रन पर ऑलआउट हो गई। यूनाइटेड की जीत में रमेश पंचाल ने 37 गेंदों पर नाबाद 82 रन बनाए। उन्होंने नौ चौके और पांच छक्के लगाए। अनुभव कटारिया ने 26 गेंदों पर 64 और अंकुर अंबानी ने 16 गेंदों पर 29 रन बनाए। गेंदबाजी में नितेश चौहान ने तीन, जबकि रमेश पंचाल और एजे कुमार ने दो-दो विकेट लिए।
रमेश पंचाल को 82 रन की नाबाद पारी और दो विकेट के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अर्श निज्जर को मैन ऑफ द सीरीज और बेस्ट बैटर का पुरस्कार मिला। उन्होंने आठ पारियों में 341 रन बनाए। चेतन बेस्ट बॉलर और विशाल ठाकुर बेस्ट फील्डर चुने गए। चेतन ने पांच पारियों में 14 विकेट लिए, जबकि विशाल ने छह कैच समेत नौ डिसमिसल किए।
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जवाब में डिस्ट्रॉयर्स की टीम 16.4 ओवर में 135 रन पर ऑलआउट हो गई। यूनाइटेड की जीत में रमेश पंचाल ने 37 गेंदों पर नाबाद 82 रन बनाए। उन्होंने नौ चौके और पांच छक्के लगाए। अनुभव कटारिया ने 26 गेंदों पर 64 और अंकुर अंबानी ने 16 गेंदों पर 29 रन बनाए। गेंदबाजी में नितेश चौहान ने तीन, जबकि रमेश पंचाल और एजे कुमार ने दो-दो विकेट लिए।
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रमेश पंचाल को 82 रन की नाबाद पारी और दो विकेट के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अर्श निज्जर को मैन ऑफ द सीरीज और बेस्ट बैटर का पुरस्कार मिला। उन्होंने आठ पारियों में 341 रन बनाए। चेतन बेस्ट बॉलर और विशाल ठाकुर बेस्ट फील्डर चुने गए। चेतन ने पांच पारियों में 14 विकेट लिए, जबकि विशाल ने छह कैच समेत नौ डिसमिसल किए।
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