Panchkula News: एचएमटी के पास तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से दो युवकों की मौत

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आरोपी की तलाश में सीसीटीवी खंगाल रही पुलिससंवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। पिंजौर के एचएमटी के पास शनिवार देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो रिश्तेदारों की मौत हो गई। तेल डलवाकर घर लौट रहे जितेंद्र और मुकेश को एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन सहित मौके से भाग गया। घटना में दोनों युवकों की मौत से परिवारों में मातम पसरा हुआ है, जबकि पुलिस आरोपी की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान अब्दुल्लापुर निवासी जितेंद्र (22) और रतपुर कॉलोनी निवासी मुकेश (32) के रूप में हुई है। दोनों आपस में रिश्तेदार थे। शनिवार देर रात दोनों बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। रास्ते में बाइक में तेल डलवाने के बाद वे रतपुर कॉलोनी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एचएमटी के पास तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और एंबुलेंस की मदद से दोनों को सेक्टर-6 नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।हादसे की सूचना मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। जितेंद्र टेलर का काम करता था और उसके परिवार में पत्नी व दो बच्चे हैं। वहीं मुकेश राजमिस्त्री था तथा उसके परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं। दोनों की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।जांच अधिकारी चिरंजी लाल ने बताया कि रविवार को पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए गए। पिंजौर थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिसहादसे की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किसी तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मारी थी। फुटेज के आधार पर वाहन और चालक की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है।