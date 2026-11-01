फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Two young men on a motorcycle were injured after being hit by a speeding car; one of them had to have his leg amputated.

Panchkula News: तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार दो युवक घायल, एक की काटनी पड़ी टांग

Sun, 01 Nov 2026 02:23 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:23 AM IST
विज्ञापन
Two young men on a motorcycle were injured after being hit by a speeding car; one of them had to have his leg amputated.
धमाला के पास बद्दी-पिंजौर हाईवे पर हुआ हादसा, दुर्घटना के बाद कार चालक फरार, पुलिस ने दर्ज किया मामला
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
पिंजौर। बद्दी-पिंजौर हाईवे पर गांव धमाला के पास तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में एक युवक की दाहिनी टांग में गंभीर चोटें आईं, जिसके चलते डॉक्टरों को उपचार के दौरान उसकी टांग काटनी पड़ी। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शाहपुर निवासी नीरज कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित एसबीआई बैंक में नौकरी करता है। वह 26 अक्तूबर को अपने दोस्त निश्चय कुमार के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर सवार होकर सोलन से बद्दी जा रहा था। शाम करीब साढ़े छह बजे जब वे गांव धमाला के पास पहुंचे तो सामने से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रही कार ने उनकी बाइक को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
विज्ञापन

राहगीरों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां निश्चय की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों को उसकी दाहिनी टांग काटनी पड़ी। पुलिस फरार कार चालक की तलाश में जुटी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed