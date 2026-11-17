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बिल्डिंग के करीब 17 करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाया काम को पुराने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर पूरा किया जाना है। ऐसे में निगम ने रिस्क एंड कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए टेंडर में नई कंडीशन लगाई हैं। निगम को उम्मीद है कि अब की बार कंपनियों का रिस्पांस बेहतर आ सकता है।नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, यह काम सिर्फ आठ महीने का है, लेकिन इसके लिए कई बार टेंडर निकाले जा चुके हैं। हर बार कोई न कोई वजह से एजेंसी फाइनल नहीं हो पाई। अब फिर से टेंडर आमंत्रित किया गया है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस बार कोई एजेंसी आगे आएगी और काम शुरू होगा।काम शुरू न होने से सवाल उठ रहेबार-बार टेंडर निकलने के बाद भी काम शुरू न होने से सवाल उठ रहे हैं। निगम दफ्तर की यह बिल्डिंग पिछले तीन सालों से लंबे समय से अधूरी पड़ी है। बिल्डिंग की छतें बरसात में टपकती हैं। वहीं कई हिस्सों से स्लैब के खिसने का भी खतरा है। हालांकि, बिल्डिंग नहीं बनने की वजह से निगम के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि 18 नवंबर को खुलने वाले टेंडर में कंपनियां दिलचस्पी दिखाती हैं या फिर यह प्रक्रिया एक बार फिर अटक जाती है।