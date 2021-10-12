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संवाद न्यूज एजेंसी

संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला। श्री माता मनसा देवी मंदिर में टूरिस्ट पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए श्रद्धालुओं के खोए दो मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें वापस लौटा दिए। दोनों मामलों में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मोबाइल तलाशे। पहला मामला 16 नवंबर का है। चंडीगढ़ के मौली जागरा निवासी श्रद्धालु का मोबाइल जूताघर के पास छूट गया था। एएसआई कविता की अगुवाई में टीम ने फुटेज खंगालकर मोबाइल बरामद कर लिया। वहीं, उत्तर प्रदेश के हरदोई निवासी श्रद्धालु का मोबाइल मुंडन घाट पर थैला रखते समय गिर गया था। पुलिस ने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद मोबाइल तलाशकर उसे सौंप दिया। डीसीपी अमरिंदर सिंह ने पुलिस की तत्परता की जानकारी दी। पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने टीम के प्रयासों की सराहना की।

डेढ़ घंटे में तलाशा श्रद्धालु का मोबाइल