Panchkula News: विधायक के घर के बाहर से कर्मी की कार की बैटरी चोरी में दो गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। सेक्टर-8 स्थित विधायक चंद्रमोहन के घर के बाहर खड़ी कार से बैटरी चोरी करने के मामले में क्राइम ब्रांच-3 ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान संदीप निवासी विकास नगर, चंडीगढ़ और शिवम शर्मा निवासी बलटाना के रूप में हुई है।पुलिस के अनुसार, वारदात 20 अगस्त को दिनदहाड़े हुई थी। विधायक के घर के बाहर सुरक्षा कर्मी ने अपनी कार खड़ी की थी। इसी दौरान आरोपियों ने कार का बोनट खोलकर बैटरी निकाली और मौके से फरार हो गए।घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी। इसमें तीन संदिग्ध कार के आसपास घूमते और बैटरी निकालते दिखाई दे रहे थे। मामले में सेक्टर-7 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था।क्राइम ब्रांच-3 की टीम ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई और दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।