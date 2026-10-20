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Panchkula News: अंगद की ललकार, हनुमान के पराक्रम से गूंजा रामलीला मंच

Tue, 20 Oct 2026 02:47 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:47 AM IST
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The Ramlila stage resounded with Angads challenge and Hanumans valor.
रायपुररानी। रायपुररानी के पक्का तालाब मैदान में श्री कृष्णा ड्रामेटिक क्लब की ओर से आयोजित रामलीला के 13वें दिन अंगद-रावण संवाद, लक्ष्मण मूर्छा और हनुमान के संजीवनी पर्वत लाने के दृश्यों का मंचन किया गया। कलाकारों के प्रभावशाली अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
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रावण के दरबार में अंगद ने पैर जमाकर लंका के योद्धाओं को चुनौती दी लेकिन कोई उनका पैर नहीं हिला सका। वहीं मेघनाथ के शक्तिबाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। इसके बाद हनुमान संजीवनी बूटी की पहचान न होने पर पूरा पर्वत ही उठा लाए।
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अंगद की भूमिका कणव शर्मा, मेघनाथ की अजय सूद, रावण की रोहित शर्मा हनी और हनुमान की भूमिका प्रिंस शर्मा ने निभाई। मुख्य अतिथि थानाध्यक्ष प्रीतम सिंह ने लोगों को अनजान कॉल और संदिग्ध लिंक से सतर्क रहने तथा युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। क्लब सदस्यों ने उन्हें स्मृति चिह्न और अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया।
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