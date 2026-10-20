Panchkula News: अंगद की ललकार, हनुमान के पराक्रम से गूंजा रामलीला मंच

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रावण के दरबार में अंगद ने पैर जमाकर लंका के योद्धाओं को चुनौती दी लेकिन कोई उनका पैर नहीं हिला सका। वहीं मेघनाथ के शक्तिबाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। इसके बाद हनुमान संजीवनी बूटी की पहचान न होने पर पूरा पर्वत ही उठा लाए।अंगद की भूमिका कणव शर्मा, मेघनाथ की अजय सूद, रावण की रोहित शर्मा हनी और हनुमान की भूमिका प्रिंस शर्मा ने निभाई। मुख्य अतिथि थानाध्यक्ष प्रीतम सिंह ने लोगों को अनजान कॉल और संदिग्ध लिंक से सतर्क रहने तथा युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। क्लब सदस्यों ने उन्हें स्मृति चिह्न और अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया।