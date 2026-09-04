Panchkula News: पोस्टर प्रतियोगिता में तनु अव्वल, छात्राओं को बताया स्वस्थ जीवन का मंत्र

संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय सेक्टर-14 में बुधवार को महिला प्रकोष्ठ की ओर से महिला स्वास्थ्य और कल्याण विषय पर संवाद सत्र आयोजित किया गया। प्राचार्या डॉ. खुशिला के नेतृत्व और संयोजक शिवानी कौशिक के समन्वय में हुए सत्र में पारस अस्पताल पंचकूला की चिकित्सा विभाग की सह निदेशक डॉ. रंजना भट्ट मुख्य वक्ता रहीं। उन्होंने छात्राओं को व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रबंधन, नियमित जांच, संतुलित खानपान और समय पर खतरे के संकेत पहचानने की जानकारी दी।करीब 90 छात्राओं ने स्वास्थ्य, खानपान और तनाव प्रबंधन से जुड़े सवाल पूछे। इस मौके पर डॉ. नीतू, डॉ. नीलिमा, बलविंदर और इंदु मौजूद रहीं।पोस्टर प्रतियोगिता में तनु प्रथमउद्यमिता पखवाड़े के तहत उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ ने पोस्टर प्रतियोगिता कराई। इसमें करीब 20 छात्राओं ने स्वरोजगार, नए प्रयोग और लघु उद्योग के अवसरों पर पोस्टर बनाए। वाणिज्य विभाग की हनी गर्ग और शिवानी सिंगला ने छात्राओं का मार्गदर्शन किया। मूल्यांकन तारा जयंती, डॉ. लतेश और सीमा ने किया। बीए तृतीय वर्ष की तनु प्रथम, बीए द्वितीय वर्ष की विभूति शर्मा द्वितीय तथा श्वेता यादव और जिया संयुक्त रूप से तृतीय रहीं।