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Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Shyam Mahotsav will take place from November 16 to 20.

Panchkula News: 16 से 20 नवंबर तक होगा श्याम महोत्सव

Thu, 05 Nov 2026 02:45 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:45 AM IST
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Shyam Mahotsav will take place from November 16 to 20.
कालका। श्री श्याम बालाजी सेवा संघ द्वारा शिव मंदिर गीता भवन में 16 से 20 नवंबर तक श्री श्याम बाबा का पांच दिवसीय धार्मिक महोत्सव एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ 16 नवंबर को दोपहर दो बजे भव्य कलश यात्रा से होगा। पांच दिवसीय आयोजन में सुंदरकांड पाठ, श्री सत्यनारायण कथा, शहर भ्रमण यात्रा, भजन-कीर्तन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होंगे। 20 नवंबर को सुबह 10 बजे पूर्णाहुति और 11 बजे विधि-विधान से प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। आयोजकों के अनुसार प्रतिदिन बाबा का भव्य श्रृंगार, 56 भोग, इत्र वर्षा और श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था रहेगी। संवाद
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