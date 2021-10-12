Panchkula News: तीन दिनों में डेंगू के सात नए मरीज

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पंचकूला। जिले में डेंगू-मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले तीन दिनों में डेंगू के सात नए मरीज मिलने से कुल संख्या 19 और मलेरिया के दो नए केस मिलने से आंकड़ा 10 हो गया है। सूरजपुर में संदिग्ध बुखार से युवक की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने निगरानी बढ़ा दी है। नगर निगम ने शहर में फॉगिंग का नया शेड्यूल जारी किया है। कौशल्या डैम के आसपास लारवा जांच, दवा छिड़काव और फॉगिंग तेज की गई है। जिला आईडीएसपी इंचार्ज सोनू अरोड़ा के नेतृत्व में करीब 80 ब्रीडर चेकर संवेदनशील क्षेत्रों में घर-घर जाकर लारवा की जांच कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अर्बन पंचकूला में डेंगू के सबसे अधिक सात मामले हैं। वहीं मलेरिया के आठ मामले ओल्ड पंचकूला, एक पिंजौर और एक अर्बन पंचकूला से सामने आए हैं। संवाद