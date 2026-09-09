Panchkula News: सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 35वें दिन भी जारी, पूर्व विधायक पहुंचे धरनास्थल

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हड़ताल के चलते कालका-पिंजौर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की बात कहीसंवाद न्यूज एजेंसीकालका। कालका-पिंजौर के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल मंगलवार को 35वें दिन भी जारी रही। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले कर्मचारी नगर परिषद कार्यालय परिसर में धरने पर बैठे रहे। मंगलवार को पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी पार्षदों और कांग्रेस नेताओं के साथ धरनास्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों की मांगें जल्द पूरी करने की अपील की, ताकि वे काम पर लौट सकें और कालका-पिंजौर की सफाई व्यवस्था सुचारु हो सके।पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि सफाई कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सरकार को कर्मचारियों की जायज मांगों पर जल्द निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगें पूरी होने से हड़ताल समाप्त हो सकती है और सफाई व्यवस्था भी सामान्य हो सकेगी।इस मौके पर पार्षद दर्शन सिंह, बनिंदर कौर, रवि चौधरी, सीमा देवी, कृष्ण लाल बिट्टू, ब्लॉक प्रधान सुनील शाम, पूर्व सरपंच योगेंद्र ठाकुर सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे।