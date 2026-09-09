Panchkula News: चाबी लगाते ही खुला लॉक, एक्टिवा लेकर फरार हुआ चोर

विज्ञापन

बरवाला। बरवाला बस स्टैंड की पार्किंग से सोमवार को एक युवती की एक्टिवा चोरी हो गई। वैशाली निवासी दुर्गा कॉलोनी बतौड़ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सुबह अपनी एक्टिवा पार्किंग में खड़ी कर पंचकूला महाविद्यालय गई थी। शाम करीब चार बजे लौटने पर एक्टिवा गायब मिली। उसने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद उसका भाई शुभम व अन्य परिजन मौके पर पहुंचे और आसपास तलाश की, लेकिन एक्टिवा नहीं मिली। अमित शर्मा ने पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांची। फुटेज में पिंटू बैग लगाए एक युवक चेहरे को हाथों से ढककर पार्किंग में घूमता दिखाई दिया। उसने पहले एक अन्य एक्टिवा का लॉक खोलने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। इसके बाद दूसरी ओर खड़ी वैशाली की एक्टिवा में चाबी लगाई तो लॉक खुल गया। युवक एक्टिवा लेकर फरार हो गया और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। शिकायत पर बरवाला पुलिस चौकी ने डीडीआर दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। संवाद